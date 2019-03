Milano: Scavuzzo, non mi interessa aumentare multe ma accorciare distanza tra accertato e riscosso (3)

- Il bilancio di previsione 2019, presentato oggi in commissione, stima che dalle sanzioni al codice della strada entreranno 290 milioni, contro i 277 del bilancio assestato 2018. L’aumento deriva dall’introduzione di area b, dai nuovi autovelox e dalle nuove telecamere ai semafori. Durante la commissione il comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci, ha annunciato anche la nascita di un nuovo ufficio incaricato di controllare le targhe estere, non solo allo scopo di notificare le sanzioni, ma anche per verificare che i veicoli non siano intestati a persone residenti in Italia, che sarebbero tenute a cambiare la targa dopo due mesi dal trasferimento. Altra novità riguarda le guardie ecologiche volontarie (Gev): la vicesindaco ha fatto sapere che qualche settimana fa è iniziata la formazione per 130 persone, che si vanno ad aggiungere al centinaio di Gev già operative. Si tratta per altro di volontari più giovani, che potranno dare un contributo maggiore al Comune nel sanzionare chi parcheggia sulle aree verdi. (Rem)