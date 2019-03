Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento

- La decisione dell'opposizione albanese di centro destra, guidata da Lulzim Basha, di dimettersi dal parlamento, rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati, "è un atto irresponsabile". Lo ha dichiarato il sottosegretario tedesco agli Affari europei Michael Roth, in un'intervista alla radio "Deutsche Welle". "Non è semplicemente un boicottaggio del parlamento, ma anche della stessa democrazia. Temo che il clima sia tanto avvelenato che non lasci più spazio al dialogo tra opposizione e governo, anche se questo dialogo è indispensabile", ha sottolineato Roth. Da oltre un mese l'opposizione è scesa in piazza in varie proteste chiedendo le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. (segue) (Alt)