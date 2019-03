Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento (2)

- A parere di Roth, "il dibattito è l'elisir di una fervente democrazia. E' importante che su certe questioni ci sia una comprensione fra le parti, indipendentemente da chi sta in opposizione e chi al governo, come per esempio sulle questioni costituzionali, quelle elettorali e secondo me anche sulla questione di integrazione europea. Sono temi che necessitano di un ampio consenso politico. Simili conflitti – ha aggiunto Roth – hanno un effetto paralizzante. Da una parte producono un effetto negativo, con i titoli che appaiono sui media, e dall'altra parte ostacolano le riforme", ha osservato il sottosegretario tedesco per gli Affari europei. (segue) (Alt)