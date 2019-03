Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento (3)

- Nei giorni scorsi il premier albanese Edi Rama ha ribadito che il governo è pronto a confrontarsi "su tutto" con l'opposizione. Rama ha ribadito che l'opposizione è scappata dal parlamento in quanto non ha saputo convincere l'opinione pubblica su un solo argomento "e teme la riforma della giustizia" che sta facendo passi avanti verso la sua attuazione. Condannando la decisione dell'opposizione di rinunciare in blocco ai mandati parlamentari, Rama ha osservato che "sono impotenti: non hanno alcuna visione, idea o programma". La crisi politica in Albania, provocata dalla mossa "radicale" dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha di abbandonare il parlamento, rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati è stato il tema centrale della visita dei giorni scorsi a Tirana del direttore Ue per l'Allargamento Christian Danielsson Christian Danielsson. (segue) (Alt)