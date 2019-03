Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento (4)

- L'opposizione albanese ha organizzato le proteste di piazza per chiedere le dimissioni del governo del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un esecutivo di transizione che dovrebbe preparare il paese per le lezioni politiche anticipate. La comunità internazionale e la stessa Unione europea hanno criticato la decisione dell'opposizione di rinunciare ai loro mandati, sostenendo che tale mossa "ostacola seriamente il funzionamento della democrazia in Albania". A sostenere tale posizione, nelle settimane scorse in una loro dichiarazione congiunta, sono stati l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e il commissario Ue alle politiche di vicinato e per i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn. (segue) (Alt)