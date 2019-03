Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento è il luogo in cui le riforme e gli sviluppi pertinenti devono essere discussi e portati avanti, non boicottati", hanno sottolineato Mogherini e Hahn, aggiungendo che "queste decisioni e questi atti sono controproducenti, vanno contro la scelta democratica dei cittadini albanesi e minano i progressi compiuti dal paese nel percorso dell'Unione europea". Nella dichiarazione sono stati condannati anche gli atti violenti registrati durate le proteste dell'opposizione. "L'Unione europea si aspetta che tutti i deputati del Parlamento albanese difendano gli ideali e i principi della democrazia, continuino a prestare servizio in seno al Parlamento e adottino tutte le misure necessarie per evitare atti violenti e dichiarazioni incendiarie", hanno dichiarato, sottolineando di "aspettarci ugualmente che il governo e l'opposizione si impegnino in discussioni costruttive al fine di superare l'attuale situazione politica a vantaggio dell'Albania e dei suoi cittadini", hanno concluso. (segue) (Alt)