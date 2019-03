Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione Basha ha respinto fino adesso ogni ipotesi di dialogo con il premier di centro sinistra per superare la crisi politica. Facendo riferimento all'accordo raggiunto tra lui e Rama prima delle politiche del 2017, il leader del centro destra ha dichiarato che "il dialogo fra me e Rama si è dimostrato di essere dannoso per gli interessi dell'Albania, per il fatto di essere sfruttato da una persona che finge di essere il presidente del Partito socialista, ma che in realtà si è ridotto ad essere un collaboratore della criminalità organizzata e degli oligarchi che derubano i patrimoni degli albanesi", ha sostenuto Basha. (segue) (Alt)