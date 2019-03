Albania: sottosegretario Affari europei tedesco, da opposizione "atto irresponsabile" con boicottaggio parlamento (7)

- Ferma la posizione della maggioranza. Il premier Rama ha ribadito però che "il governo albanese è disposto al dialogo, ma non per trattare sul mandato ottenuto dalla maggioranza dei cittadini", accusando l'opposizione di "voler ottenere il potere a tavolino, cosa che non si può fare. Non possiamo rovesciare le regole democratiche - ha ribadito - creando un inaccettabile precedente, di un'opposizione che quando non riesce a vincere se ne va e chiede che il gioco riparti dall'inizio". Da parte sua anche l'opposizione non molla. Basha ha più volte ribadito che "non ci sarà nessun retromarcia". Il prossimo 16 marzo è stata convocata un'altra protesta di piazza, questa volta davanti alla sede del governo di Tirana. (Alt)