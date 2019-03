Difesa: Bernini (FI) su F35, governo mette a rischio sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato afferma che "il governo è diviso anche sulla questione strategica degli F35" perché "il vertice di oggi tra Conte e la ministra Trenta ha messo solo una pezza sulla figuraccia dei mancati pagamenti agli Stati Uniti per le ultime commesse prefigurando però un pericoloso scenario di incertezza sulle scelte future del governo. L’annunciata 'ricognizione delle specifiche esigenze difensive dell'Italia' somiglia molto infatti all’ennesima perdita di tempo per nascondere le divisioni nella maggioranza" Anna Maria Bernini ricorda che "stiamo parlando dello sviluppo di un programma che ha l'obiettivo di produrre un sistema d'arma da combattimento di nuova generazione economicamente sostenibile e in grado di sostituire i velivoli Av-8B Harrier della Marina, gli Amx e i Tornado dell'Aeronautica, operazione indispensabile per mantenere i livelli della nostra Difesa all’altezza degli impegni nella Nato". (segue) (Com)