Difesa: Bernini (FI) su F35, governo mette a rischio sicurezza nazionale (2)

- Il presidente dei senatori azzurri a Palazzo Madama sottolinea che "il programma prevede importanti ricadute sull'industria italiana, in termini di trasferimento di tecnologie, con la realizzazione strategica a Novara di una linea di assemblaggio finale, manutenzione e aggiornamento, l'unica al di fuori degli Stati Uniti. Non c’è alcun dubbio, dunque, di quale sia l’interesse nazionale. Ma il temerario contratto di governo non ne fa alcun cenno, e - continua Bernini - si capisce bene il motivo: la Lega è da sempre favorevole, mentre i Cinquestelle proclamarono addirittura l’adesione totale alla campagna 'Taglia le ali alle armi' lanciata proprio contro gli F35. Divisioni insanabili che mettono a rischio la sicurezza nazionale", conclude la senatrice Anna Maria Bernini. (Com)