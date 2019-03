Corruzione: Gruppo Fs italiane, valutiamo azione nostra tutela

- "In relazione alle notizie riportate oggi dai media circa le indagini della Procura della Repubblica di Roma nei confronti di alcuni imprenditori, le società FS Italiane e Rete ferroviaria italiana stanno valutando ogni azione a propria tutela. Le indagini, che vedono Rete Ferroviaria Italiana come persona offesa, riguardano un dipendente in servizio presso la predetta società e due dipendenti in pensione (uno di Fs e uno di Rfi). Le Società hanno già fornito e continueranno a garantire la piena collaborazione all'Autorità giudiziaria e agli inquirenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti". Così una nota di Ferrovie dello Stato Italiane.(Com)