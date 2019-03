Ama: irregolarità nella domanda, scartata candidatura ex presidente Benvenuti

- Tra gli aspiranti membri del cda di Ama ci sono anche Raphael Rossi, au di Formia Rifiuti Zero, Antonio Martinoli, ex cda Aequa Roma, Michele Petrucci, presidente del Co. Re. Com Lazio e l'imprenditore Andrea Di Maso. Mentre il cv di Piergiorgio Benvenuti, (già presidente di Ama ai tempi di Alemanno sindaco) è stato scartato per irregolarità nella presentazione della domanda all'avviso pubblico. (xcol4)