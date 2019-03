India: Consiglio di sicurezza, Bjp riapre polemica sul seggio rifiutato da Nehru

- La mancata designazione di Masood Azhar, fondatore dell’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), come terrorista globale da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a causa dell’opposizione della Cina, ha scatenato polemiche interne nella politica indiana, in piena campagna per le elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, che si terranno in sette fasi dall’11 aprile al 19 maggio. Il ministro delle Finanze, Arun Jaitley, esponente di spicco del Partito del popolo indiano (Bjp), ha risposto alle critiche di Rahul Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), alla politica estera del governo, attribuendo l’origine dei problemi attuali a Jawaharlal Nehru, primo ministro dal 1947 al 1964, leader del Congresso e bisnonno di Rahul. Jaitley ha citato una lettera di Nehru del 1955 riaprendo la questione storica del suo rifiuto di un posto nel Consiglio di sicurezza a scapito della Cina, per il quale l’India aveva ricevuto due offerte, una dall’Unione Sovietica e una dagli Stati Uniti. (segue) (Inn)