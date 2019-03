Stati Uniti-Cina: amministrazione Trump sta discutendo fitto programma di idee con i funzionari cinesi (7)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha detto nei giorni scorsi che Stati Uniti e Cina sono "prossimi" di un accordo per concludere la guerra dei dazi iniziata lo scorso anno. Il segretario di Stato si è detto fiducioso che l'accordo possa concretizzarsi entro le prossime settimane, e che includa la revoca di dazi cinesi a merci statunitensi come i semi di soia. " Ci stiamo impegnando ad aggiustare i contenuti (dell'accordo), a garantirne la ratifica, a renderlo giusto ed equo, e siamo prossimi al traguardo, Il mio auspicio è che tutte le tariffe e le barriere vengano rimosse", ha detto Pompeo a Des Moines, in occasione di una conferenza di agricoltori dell'Iowa. Le parole del segretario confermano l'ottimismo espresso nel fine settimana anche dal consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, e dal portavoce dell'Assemblea nazionale del popolo cinese. (segue) (Was)