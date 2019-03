Siria: Di Stefano, Italia conferma impegno umanitario per 45 milioni di euro

- Per la Siria è importante immaginare "un futuro deciso dai siriani" e l'Italia ha confermato il suo impegno con un contributo di 45 milioni di euro per il 2019 e di 45 milioni di euro per il 2020, risorse stanziate nel quadro dei fondi della Cooperazione allo sviluppo. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano nel corso di un punto stampa durante i lavori della terza conferenza di Bruxelles sulla Siria. "Si continua a sostenere unitariamente la risoluzione delle Nazioni Unite che traccia una strada politica con l'obiettivo, oggi primario, di garantire sostegno umanitario a chi è fuori dal paese". Si tratta, per Di Stefano, "anche pianificare un percorso con il nuovo inviato dell'Onu per la Siria (Geir Pedersen), affinché si possano portare a poco a poco i rifugiati a rientrare sul territorio nazionale in un'ottica di una stabilizzazione politica". "Credo che sul campo non ci sia tanto da interrogarsi sul ruolo di (Bashar al) Assad, ma su quello che (il presidente siriano) giocherà nel dialogo politico per arrivare a una pacificazione, che è la cosa più importante", ha proseguito il sottosegretario. Per quanto riguarda i prossimi sviluppi, ha aggiunto Di Stefano, è importante "immaginare un futuro della Siria scelto dai siriani. Non parliamo di democrazie consolidate, dove ha senso immaginarci oggi quello che sarà domani. Dobbiamo favorire un percorso di dialogo che porti la Siria ad essere quella che i siriani vorranno realizzare". (Beb)