Napoli: conclusi oggi al carcere di Poggioreale due progetti di riabilitazione dei detenuti

- Si sono conclusi oggi, all'interno del carcere di Poggioreale, due progetti, iniziati a ottobre del 2018, destinati ad alcuni detenuti del padiglione Firenze e del padiglione Genova. I progetti, dal titolo "condividendo" e "ri-esco", sono stati ideati e strutturati dall'associazione La Mansarda, guidata da Samuele Ciambriello, attuale garante dei detenuti della Regione Campania, e portati avanti nel tempo dalle volontarie dell'associazione, ente che dalla fine degli anni '80 opera negli istituti penitenziari campani. Con i due progetti si è lavorato sulle emozioni dei detenuti, sull'analisi e il confronto di sensazioni e idee, attraverso l'aiuto di testi letterali e corti cinematografici. Questo ultimo incontro ha visto la partecipazione dell'attore napoletano Salvatore Striano, che a tale proposito ha dichiarato: "Una bella ed emozionante esperienza a cui avrei voluto dedicare personalmente più tempo. Ho spronato i detenuti, attraverso la mia personale testimonianza, a riprendersi in mano la propria vita, anche utilizzando l'arte e la cultura come mezzo". "Da oltre 10 anni - ha aggiunto Striano - partecipo o organizzo iniziative come quella di stamane nelle scuole o nei penitenziari, ponendomi non come vip ma come "artista socialmente utile". Anche Samuele Ciambriello, si è espresso in merito al programma terminato oggi: "L'associazione La Mansarda all'interno del carcere di Poggioreale opera gratuitamente da diversi anni, nei diversi padiglioni, con professioniste che attraverso i loro progetti fungono da ponte, da zattera per i 'diversamente liberi'". "Ci sentiamo - ha aggiunto Ciambriello - nello svolgere questa funzione, come coloro che creano relazioni umane finalizzate a valorizzare il tempo passato in carcere".(Ren)