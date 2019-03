Russia-Italia: inaugurato consolato onorario a Voronezh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio di oggi è che l’apertura del consolato onorario contribuisca a consolidare le relazioni tra l’Italia e la regione russa di Voronezh. Lo ha dichiarato Vittorio Torrembini, già console onorario a Lipetsk, in occasione dell’inaugurazione del consolato onorario a Voronezh, avvenuta nel corso della missione di sistema guidata dalla rappresentanza diplomatica italiana di Mosca. “Abbiamo deciso di aprire un consolato anche a Voronezh che è una città anche più grande di Lipetsk e ha grandissime prospettive di sviluppo. Negli ultimi 8-9 anni la città ha dimostrato di avere grandissime performance. Per questo motivo non poteva non esserci una presenza fissa italiana attraverso un consolato onorario”, ha dichiarato Torrembini. “Oggi rimediamo a questa insufficienza che era diventata insostenibile”, ha aggiunto il console onorario.(Rum)