Cultura: Gam, apre domani la mostra dedicata ad Angelo Morbelli

- Apre al pubblico domani, venerdì 15 marzo, alla GAM Galleria d'Arte Moderna, la mostra dedicata ad Angelo Morbelli, artista piemontese di nascita, ma milanese di adozione. In occasione del centenario della morte, la GAM rende omaggio a uno dei protagonisti della grande stagione divisionista e della pittura lombarda a cavallo tra due secoli. Visitabile fino al 16 giugno, il percorso espositivo è allestito nelle sale del piano terra di Villa Reale, recentemente sottoposte a un intervento di restauro che valorizza le decorazioni e i pavimenti originali anche grazie a un rinnovato impianto illuminotecnico. "Morbelli 1853-1919" è una mostra promossa dal Comune di Milano|Cultura, ideata e prodotta da GAM, curata da Paola Zatti in collaborazione con Alessandro Oldani, Giovanna Ginex e Aurora Scotti e fa parte del programma "Milano Art Week", il palinsesto del Comune di Milano dedicato all'Arte Moderna e Contemporanea - in programma dall'1 al 7 aprile - proponendo un ciclo di incontri e visite guidate dedicate. Con l'intento di documentare alcuni degli aspetti salienti della produzione di Morbelli, quali la sperimentazione tecnica e l'elaborazione di alcune tematiche a cui sono dedicate le sei sezioni del percorso, l'esposizione propone nuovamente l'artista sulla scena milanese dopo moltissimi anni di assenza: l'ultima esposizione monografica a lui dedicata risale infatti al 1949. (segue) (Com)