Cultura: Gam, apre domani la mostra dedicata ad Angelo Morbelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approfondimento della conoscenza dell'artista è condotto, come di prassi, a partire da alcuni capolavori della collezione permanente: il Museo prosegue infatti con questa esposizione la sua programmazione temporanea volta a valorizzare gli artisti e con essi i movimenti che si sono rivelati snodi essenziali nell'evoluzione figurativa italiana otto e novecentesca. Prestigiosi prestiti provenienti dal Musée d'Orsay di Parigi e dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma completano il percorso d'approfondimento, insieme ad alcune opere di confronto che documentano le affinità tematiche, tecniche e compositive tra l'artista e alcuni suoi contemporanei, come Ernesto Bazzaro, Giuseppe Pellizza da Volpedo (con cui condivise anni di amicizia e lunghi scambi epistolari), Medardo Rosso, Vittore Grubicy de Dragon. (Com)