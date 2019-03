M5S: ministro Lezzi su caso Sarti, è linciaggio mediatico, a casa sua può fare quello che vuole

- "Da donna e in qualità di persona civile" dico che "quello che sta succedendo è un linciaggio mediatico ad opera anche di autorevoli giornalisti che non si sono risparmiati in morbosità e in mancanza di etica e morale, sono gli stessi autorevoli giornalisti che spesso hanno lamentato inciviltà ai danni di donne che sono state umiliate e mortificate e che spesso sono arrivate anche a gesti estremi, però ci sono alcune donne che valgono la loro considerazione e altre meno”. Lo ha detto Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in visita oggi a Made Expo a Rho, èintervenendo sulla vicenda che vede coinvolta la parlamentare grillina Giulia Sarti. “Sono molto vicina a Giulia Sarti - ha aggiunto il ministro - mi auguro che abbia la forza di superare tutto questo perché chi sta sbagliando non è lei, a casa sua lei può fare quello che vuole, è indegno invece il comportamento di tutti coloro che hanno fatto girare foto, che le hanno diffuse e che ancora ne parlano”.(Rem)