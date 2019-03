Napoli: Borrelli (Verdi), auto con tagliando servizio di Stato ostruisce traffico. Segnalto caso a polizia municipale

- "Ci sono giunte diverse segnalazioni circa la presenza di un'automobile perennemente in seconda fila lungo via Chiatamone. Il conducente la posizione dinanzi agli stalli riservati ai motocicli, impedendo agli scooter di accedere per la sosta. Sul cruscotto espone il tagliando del servizio di Stato e dinanzi alle proteste dei residenti si qualifica come autista del rettore dell'Università Orientale, che ha degli uffici nelle vicinanze". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Tale atteggiamento strafottente è assolutamente inaccettabile – ha proseguito Borrelli -, è inaccettabile che un'auto di servizio sosti costantemente in doppia fila attendendo i comodi del passeggero. Allo stesso tempo è molto grave l'atteggiamento dell'autista che rifiuta di spostarsi per permettere la sosta a chi ne ha diritto. Abbiamo segnalato il caso alla polizia municipale e ci auguriamo che il problema possa essere risolto in tempi brevi. Allo stesso modo auspichiamo un atteggiamento più rispettoso da parte dell'autista”. “Guidare un'auto di servizio non significa infischiarsene delle regole", ha concluso Borrelli. (Ren)