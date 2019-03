Moldova: presidente Dodon, minacce alla sicurezza regionale e globale non sono diminuite

- Le minacce alla sicurezza regionale e globale non sono diminuite, a dispetto della diminuzione del numero di conflitti attualmente in corso. Lo ha dichiarato il presidente della Moldova, Igor Dodon, intervenuto alla settima edizione del Forum globale di Baku, in Azerbaigian. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Trend”, il capo dello Stato moldavo ha affermato che “le tensioni tra gli attori globali persistono, e portano nuove sfide e rischi”. “Bisogna rendersi conto di quanto un peggioramento della situazione sia inaccettabile. Già l’anno scorso ho ribadito di non essere intenzionato a mettere la Moldova di fronte ad una scelta tra due fazioni. Troppo spesso gli attori internazionali ci hanno fatto pressione sull’orientamento della nostra politica estera: per quanto ci riguarda, le nostre posizioni si basano sull’interesse nazionale”, ha detto Dodon. (segue) (Res)