Moldova: presidente Dodon, minacce alla sicurezza regionale e globale non sono diminuite (2)

- Il presidente Dodon ha sottolineato come la Moldova abbia aderito alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi) dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, partecipando al tempo stesso ad un dialogo con l’Unione europea conclusosi con la firma di un accordo di associazione e con l’istituzione di un regime di liberalizzazione dei visti. “Adesso possiamo commerciare liberamente sia con i paesi europei che con quelli aderenti alla Csi, e i nostri cittadini possono godere di un regime di liberalizzazione dei visti con tutte quelle nazioni. Non vedo cosa possa esserci di sbagliato in questo”, ha aggiunto il presidente. (Res)