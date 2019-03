Difesa: colloquio telefonico tra ministri di Turchia e Usa, focus su Siria

- Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa pro-tempore degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, a proposito degli ultimi sviluppi in Siria. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa turco in un comunicato, secondo cui il confronto ha riguardato anche la cooperazione militare bilaterale. Negli ultimi mesi Turchia e Stati Uniti hanno avuto frequenti contatti per coordinarsi rispetto all’annunciato ritiro delle forze Usa dalla Siria. Altro tema sul tavolo riguarda l’acquisizione dei caccia multiruolo F-35 da parte della Turchia. (segue) (Tua)