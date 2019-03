Difesa: colloquio telefonico tra ministri di Turchia e Usa, focus su Siria (2)

- Lo stesso Akar ha dichiarato questa mattina che Ankara attende per il prossimo novembre la consegna dei caccia prodotti dalla statunitense Lockheed Martin. “Nonostante alcune dichiarazione, il processo di acquisizione dei caccia F-35 sta andando bene. I nostri piloti e il nostro team di manutentori continuano ad addestrarsi negli Stati Uniti. Ci aspettiamo la consegna degli F-35 a novembre nella provincia di Malatya (nell’est della Turchia), dove sono già stati completati i necessari preparativi infrastrutturali”, ha fatto sapere Akar. Nel quadro della propria partecipazione al programma di sviluppo degli F-35, Ankara ha acquistato 100 caccia dagli Stati Uniti, ma l’affare deve essere approvato dal Congresso. Negli ultimi tempi, tuttavia, Washington ha minacciato di far saltare l’accordo a seguito della decisione della Turchia di acquisire dalla Russia il sistema di difesa missilistico S-400 in luogo dei Patriot statunitensi. (segue) (Tua)