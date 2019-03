Difesa: colloquio telefonico tra ministri di Turchia e Usa, focus su Siria (3)

- Tale posizione è stata ribadita proprio ieri dal comandante delle forze Usa e della Nato in Europa, generale Curtis Scaparrotti, durante un’audizione alla commissione Servizi armati della Camera insieme a Kathryn Wheelbarger, assistente segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza internazionale. “Credo che non dovremmo vendere i nostri F-35 se in Turchia ci saranno gli S-400”, ha affermato l’ufficiale, aggiungendo tuttavia di essere in costante contatto con funzionari turchi. “Conosco molto bene i loro leader. Il nostro intento è di continuare a considerarli un importante alleato Nato in futuro”, ha aggiunto Scaparrotti a tale proposito. Il timore di Washington è che il sistema S-400 possa ottenere importanti informazioni sugli F-35, incluso il campo di rilevamento, che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di far conoscere alla Russia. La Turchia si difende sostenendo che l’acquisto degli S-400 “non è stata una scelta, ma una necessità”. (Tua)