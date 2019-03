Infrastrutture: Carrara (FI), ok commissario per limitare danni Toninelli

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera, in una nota, afferma: "Il fatto che sia la stessa maggioranza a parlare della necessità di un commissario ad hoc per le Infrastrutture, nonostante esista già un ministro preposto, dà l'idea della inadeguatezza di Toninelli. Ben venga quindi un commissario che sblocchi i cantieri, che cerchi per lo meno di limitare i danni finora causati da Toninelli; un commissario che possa gestire in maniera seria, efficace ed efficiente i tanti dossier riguardanti i trasporti e le infrastrutture nel nostro paese". (segue) (Com)