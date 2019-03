Serbia: governo chiede credito a Russia per stazione smistamento merci (4)

- Alla fine di ottobre la ricostruzione della linea ferroviaria Novi Sad-Zrenjanin, nella provincia autonoma serba della Vojvodina, è stata completata. Il ministro Mihajlovic ha allora ricordato che la ricostruzione ha visto un investimento di 5,5 miliardi di dinari (circa 46,6 milioni di euro) e ha riguardato 95 chilometri di ferrovia. "Dopo 7 anni, da oggi i cittadini di Novi Sad e di Zrenjanin potranno di nuovo viaggiare in treno", ha detto il ministro aggiungendo che nel 2018 sono stati rinnovati circa 280 chilometri della rete ferroviaria nazionale. La ristrutturazione della rete nazionale serba è stata sostenuta in questi anni da un prestito concesso da Mosca del valore di 800 milioni di dollari e che vede una quota aggiuntiva del 15 per cento da parte dello stato serbo. Il termine di scadenza per il credito concesso da Mosca era stato inizialmente fissato alla fine del 2017, ma successivamente il ministero serbo dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti guidato da Zorana Mihajlovic ha annunciato la possibilità di un prolungamento fino al 2021. (segue) (Seb)