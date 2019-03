Serbia: governo chiede credito a Russia per stazione smistamento merci (5)

- Il 15 marzo del 2013 il parlamento serbo ha ratificato un accordo quinquennale con Mosca che prevede un prestito da parte russa del valore di 800 milioni di dollari più una quota da parte serba. I fondi sono messi a disposizione per l'acquisto di alcuni locomotori e per dei lavori di ristrutturazione sulla rete ferroviaria da parte della Rzd International, controllata delle Ferrovie russe dello stato. Queste ultime e quelle serbe hanno inoltre firmato un memorandum per un partenariato strategico, che definisce lo sviluppo e l'ulteriore partecipazione delle Ferrovie russe nei progetti infrastrutturali in Serbia. (segue) (Seb)