Serbia: governo chiede credito a Russia per stazione smistamento merci (6)

- Nel luglio 2016 è stato firmato a Belgrado l'annesso del contratto fra il governo serbo e le Ferrovie russe che prevede la ristrutturazione del tratto ferroviario Stara Pazova-Novi Sad. La firma è avvenuta nella sede del governo a Belgrado alla presenza del ministro serbo dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic. L'annesso 3.1 prevede l'utilizzo di parte del credito russo a favore delle Ferrovie serbe per la ricostruzione di una tratta lunga 40 chilometri. I lavori prevedono un costo di 338 milioni di dollari. Si tratta dell'ultima sezione per cui è stato scritto un annesso al contratto per l'utilizzo della linea di credito concessa da Mosca. (segue) (Seb)