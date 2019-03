Difesa: Iran, pasdaran organizzano esercitazione droni militari nello Stretto di Hormuz

- Il corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) hanno dato il via ad una esercitazione nello Stretto di Hormuz per testare droni militari di produzione locale. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Secondo l’agenzia, quella che ha preso il via oggi è la più grande esercitazione con l’impiego di droni armati organizzata dall’Iran. Il comandante delle forze aerospaziali dei Guardiani della rivoluzione, generale Amir Ali Hajizadeh, ha sottolineato che durante le esercitazioni i droni sono decollati da basi aeree distanti circa 1.000 chilometri dagli obiettivi. Gran parte dei bersagli è stata posizionata sull’isola di Bani Farur, nelle acque territoriali iraniane del Golfo Persico a circa 100 chilometri dall’imboccatura dello Stretto di Hormuz. Sempre secondo quanto riferito dal generale Hajizadeh Teheran vanta ad oggi la più grande flotta di droni dell’intera regione. L'Iran nel 2014 è riuscita decodificare il sistema di guida del drone Lockheed Martin RQ-170 catturato tre anni prima, producendo una versione domestica del velivolo appositamente modificata per effettuare missioni di bombardamento e ricognizione. Secondo quanto riferito dalla stampa iraniana, l’esercitazione ha coinvolto circa 50 droni derivanti dall’RQ-170 e altri velivoli senza pilota. Hajizadeh ha inoltre rivelato che durante l’esercitazione sono stati impiegati diversi droni simili al Predator statunitense MQ-1.(Res)