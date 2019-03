Trasporto aereo: Ryanair, nuova tratta Katowice-Kiev a partire dal 30 ottobre

- La compagnia aerea low-cost irlandese Ryanair ha in programma di istituire una nuova tratta tra le città di Katowice, in Polonia, e Kiev, capitale dell'Ucraina, nella stagione invernale 2019-2020. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Stando alle informazioni diffuse, Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova sede presso l’aeroporto di Katowice, in cui saranno inizialmente stanziati due velivoli che serviranno le tratte per le città di Bologna, Brindisi, Cork, Dortmund, Gothenburg, Catania, Kiev, Colonia, Manchester, Milano, Oslo e Pathos. In totale, riferisce “Interfax Ucraina”, i voli Ryanair in partenza da Katowice copriranno 17 destinazioni, e un traffico pari a circa mezzo milione di persone. In particolare, il volo Katowice-Kiev sarà disponibile a partire dal 30 ottobre di quest’anno, per quattro volte a settimana. (Res)