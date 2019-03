Difesa: generale Usa, Google avvantaggia indirettamente forze armate cinesi

- Il lavoro che Google sta facendo in Cina sta indirettamente avvantaggiando le forze armate cinesi. Lo ha dichiarato il generale Joseph Dunford, presidente del Joint Chiefs of Staff durante un'audizione del comitato dei servizi armati del Senato. Secondo quanto riportato da "Sputnik", il mese scorso, i dipendenti di Google hanno firmato una petizione chiedendo alla direzione dell'azienda di annullare i lavori sul controverso progetto Dragonfly, il motore di ricerca di Google per la Cina, spiegando che tale tecnologia aiuta a opprimere le libertà e viola i diritti umani. Il lavoro che il gigante tecnologico Google svolge in Cina assiste indirettamente l'esercito cinese, ha sottolineato il generale che ha aggiunto che gli Stati Uniti osservano "con grande preoccupazione quando i partner industriali lavorano in Cina, sapendo che c'è un vantaggio diretto". Google è uscito pubblicamente dal mercato cinese nel 2010, citando le preoccupazioni sulla repressione della libertà di espressione online, tuttavia, la società ha in programma di rientrare in tale mercato lanciando Dragonfly. (segue) (Was)