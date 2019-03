Difesa: generale Usa, Google avvantaggia indirettamente forze armate cinesi (2)

- All'inizio di marzo il quotidiano "Taiwan News" ha citato un rapporto di "The Intercept" secondo cui tre fonti interne all'azienda avrebbero riferito di aver identificato un lotto di codici associato a Dragonfly che continua a ricevere modifiche; pertanto sembra che il motore di ricerca non sia bloccato ma segretamente in corso di perfezionamento. Osservando gli archivi di codici archiviati sui computer di Google, gli addetti hanno rilevato che a dicembre erano state apportate 500 modifiche al codice collegato a Dragonfly e altre 400 tra gennaio e febbraio. Secondo quanto riferito, Google ha sciolto il progetto Dragonfly a dicembre dello scorso anno a seguito di una serie di dispute interne sull'etica dello sviluppo di un motore di ricerca censurato. Più di mille dipendenti si sono uniti per protestare contro il progetto ad agosto. (segue) (Was)