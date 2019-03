Difesa: generale Usa, Google avvantaggia indirettamente forze armate cinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha anche ricevuto una condanna da parte di Organizzazioni non governative che in una lettera aperta hanno descritto il piano come "una allarmante capitolazione di Google sui diritti umani". I dipendenti hanno detto a "The Intercept" che circa cento dipendenti sono ancora assegnati al progetto di Dragonfly, il che significa che esiste un budget per il potenziale sviluppo in corso. Nonostante l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, abbia detto che la compagnia non ha intenzione di lanciare il progetto, non ha escluso di lavorare con governi definiti "oppressivi" in ​​futuro. Ciò ha portato molti degli ingegneri e sviluppatori di Google a lasciare la società. (segue) (Was)