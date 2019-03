Difesa: generale Usa, Google avvantaggia indirettamente forze armate cinesi (4)

- Un ingegnere del software, che ha lasciato l'azienda a febbraio, ha dichiarato a "The Intercept" che lui e i suoi colleghi avevano "forti indizi che qualcosa stesse ancora accadendo" con Dragonfly. Il "Taiwan Times" sottolinea che la ricerca di Google è stata pienamente operativa in Cina fino al 2009, quando il governo ha iniziato a limitare arbitrariamente l'accesso a determinati contenuti. In risposta alla Cina che blocca la pagina nel 2010, Google ha dichiarato che non avrebbe censurato le ricerche e spostato i suoi server a Hong Kong. Dopo una lunga battaglia per mantenere la libertà di accesso per tutti, Google è stata infine bloccata dal regime del Grande Firewall del governo nel 2014. (Was)