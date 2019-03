Regionali Basilicata: Di Maio, nessun nuovo permesso di estrazione petrolifera

- Il leader del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha affermato: "Siamo con i cittadini, la loro salute e il lavoro pulito". Il vicepresidente del Consiglio lo ha detto in una diretta Facebook parlando a margine dell'incontro con artigiani, imprese e associazioni di categoria a Policoro, dove si trova per sostenere il candidato M5s, Antonio Mattia, a presidente della regione Basilicata. "Quello della prossima settimana è un referendum per i cittadini delle Basilicata per scegliere tra la vecchia e la nuova politica", ha detto il ministro dello Sviluppo economico prima di promettere: "Nessun nuovo permesso di estrazione petrolifera può essere concesso, lo dico da ministro dello Sviluppo economico. Creiamo lavoro con le bonifiche, lo sviluppo delle imprese, del turismo, e il reddito di cittadinanza". Di Maio ha poi concluso: "Occorre difendere questa bella terra, per anni inquinata e che ha regalato il petrolio alle multinazionali e i suoi cittadini si sono trovati con niente".(Rin)