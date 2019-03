Siccità: Piloni (Pd), Regione Lombardia rilanci un patto per l'acqua

- "Domani in tutto il mondo è stata organizzata una marcia con l'obiettivo di chiedere azioni concrete mirate alla salvaguardia dell'ambiente, per la mitigazione del surriscaldamento globale e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Anche la nostra regione, dove negli ultimi decenni diversi fattori hanno aumentato la frequenza di fenomeni estremi, avrebbe bisogno di una iniziativa concreta e immediata, per affrontare il problema della siccità". Il consigliere regionale del PD Matteo Piloni interviene alla vigilia della Giornata mondiale di mobilitazione per il clima e in occasione dell'audizione, in commissione Agricoltura, dei direttori dei consorzi dell'Oglio, del Ticino e dell'Adda, in merito all'impatto sull'agricoltura e sulle aziende agricole dell'applicazione della nuova disciplina normativa del deflusso minimo vitale e dei deflussi ecologici. "È di pochi giorni fa l'allarme lanciato dall'Anbi, l'Associazione nazionale consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, che segnala una situazione molto critica non solo per il fiume Po, ma per tutta l'area della Pianura Padana e non è meno preoccupante la situazione dei grandi laghi lombardi, i cui livelli sono ampiamente sotto la media stagionale" fa sapere Piloni che sollecita il rilancio di una iniziativa nata dodici anni fa, ma mai attuata. "Per superare la situazione, ormai cronica, di emergenza e passare ad una gestione consapevole ed integrata, la Regione Lombardia deve rilanciare quanto il patto per l'acqua: un patto nel quale definire il deflusso minimo vitale, a seconda dei territori e dei fruitori, concordando una mediazione con tutti i soggetti interessati – i gestori dei bacini idroelettrici, gli agricoltori, i sindacati, i consorzi - per prendersi precisi impegni e avviare nuove sperimentazioni che, ovviamente, devono essere supportate anche con le risorse necessarie". (segue) (Com)