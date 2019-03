Siccità: Piloni (Pd), Regione Lombardia rilanci un patto per l'acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l'acqua fu promosso nel febbraio del 2007 e istituito nel 2009, quando fu firmato dalla Regione Lombardia e dai rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli e dalle associazioni ambientaliste il documento che individuava le linee per un equilibrato uso della risorsa acqua, ma con il cambio di legislatura i lavori sono stati interrotti. "In Italia e in Lombardia – sottolinea il consigliere - gli effetti dei cambiamenti climatici in agricoltura sono già evidenti: la gestione dell'emergenza in relazione a periodi di siccità e ad eventi atmosferici estremi, come alluvioni o gelate, è diventata sempre più frequente e la pianificazione e l'efficientamento nell'uso delle risorse idriche sempre più importante". "Ciò a cui bisogna puntare – aggiunge - è una gestione efficace delle risorse idriche in agricoltura, mettendo risorse per sostenere progetti e interventi sperimentali in grado di individuare aree e tecniche idonee allo sviluppo di metodi di irrigazione alternativi e innovativi ed elaborare un nuovo Piano Regionale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio per la Lombardia che si rapporti con gli altri strumenti di pianificazione regionale e governo del territorio e del paesaggio". "Il 18 febbraio scorso, l'assessore Rolfi ha presentato in Giunta una comunicazione sull'istituzione di un tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica, ma non è sufficiente. E' invece il momento di rilanciare un patto per l'acqua, per evitare di rincorrere sempre le emergenze e migliorare davvero la gestione delle nostre acque per contribuire a migliorare l'ambiente" conclude Piloni. (Com)