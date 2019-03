India: Mumbai, quattro vittime nel crollo di un ponte pedonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono morte e 34 sono rimaste ferite nel crollo di un ponte pedonale avvenuto questa sera a Mumbai, alla stazione ferroviaria Chhatrapati Shivaji Terminus, ex stazione Vittoria, una delle più trafficate dell’India. La polizia ha reso noti i nomi di tre vittime: Apoorva Prabhu (35 anni), Ranjana Tambe (40) e Zahid Shiraj Khan (32); la quarta vittima, la cui identità non è ancora rivelata, è deceduta al St George Hospital, l’ospedale in cui era stata ricoverata.(Inn)