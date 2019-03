Regione Lazio: Lombardi (M5s), Zingaretti senza numero legale in consiglio per sua legge su riders

- Il capogruppo del Movimento 5 stelle alla regione Lazio Roberta Lombardi scrive in un tweet: "Il consiglio regionale è stato preso in ostaggio da una legge, quella sui riders, che se passasse sarebbe dichiarata incostituzionale il giorno dopo. Zingaretti gioca a fare il più bravo della classe contro il Governo e poi non ha il numero legale per votare in aula". (Com)