Italia-Cina: Ronzulli (FI), ottenuto che Conte riferisca in Parlamento su memorandum

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, scrive su Twitter che "abbiamo ottenuto che il premier Conte venga in Parlamento per riferire sul memorandum che intende sottoscrivere con la Cina. I cittadini e le forze politiche hanno il diritto di sapere quali sono le reali intenzioni del governo perché è in gioco l'interesse nazionale".(Rin)