Salerno: sabato Renzi a Sassano (Sa) per la presentazione del suo libro "Un'altra strada"

- Sabato alle 10,30 Matteo Renzi sarà a Sassano (Sa) al Cine Teatro Totò per la presentazione del suo libro “Un'altra strada”, edito da Marsilio. Il sindaco del Comune di Sassano Tommaso Pellegrino ha espresso la sua soddisfazione: “ Quando un leader nazionale sceglie i nostri Paesi non per un'iniziativa elettorale, a prescindere dall'appartenenza politica o dalle personali simpatie, dovrebbe essere sempre un motivo di merito e non di critica strumentale che mira solo a distruggere. Matteo Renzi viene a presentare il suo libro che è tra i più venduti in Italia ed aver scelto Sassano, raccogliendo il mio invito, per me è solo un motivo di orgoglio”. All'iniziativa sarà presente anche l'onorevole Maria Elena Boschi. (Ren)