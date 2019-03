Benin: legislative, Corte costituzionale conferma esclusione candidati di opposizione (2)

- Nel ribadire l'esclusione dei candidati di opposizione per non rispetto dei requisiti richiesti, la Corte costituzionale ha inoltre confermato, di contro, la validità delle candidature dell'Unione progressista (Up) e del Blocco repubblicano (Br), sole due formazioni in lizza per le legislative, entrambe vicine al presidente Patrice Talon. "È un fatto negativo per la reputazione democratica del Benin", ha dichiarato il presidente dell'organizzazione civile "Task Force Citoyenne" della Cedeao, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. (segue) (Res)