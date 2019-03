Benin: legislative, Corte costituzionale conferma esclusione candidati di opposizione (3)

- Di recente le Forze cauris per un Benin emergente (Fcbe), il partito di opposizione di cui è leader l'ex presidente beninese Boni Yayi, hanno lamentato complicazioni burocratiche per le prossime elezioni legislative. Secondo i vertici dell'Fcbe, come riferisce la stampa locale, la nuova legge nazionale che impone ad ogni candidato di presentare un casellario giudiziale vergine si è scontrata con l'inefficienza amministrativa degli uffici preposti al rilascio del documento. Due settimane dopo l'approvazione della legge all'Agenzia delle entrate "non è cambiato nulla", denunciava il segretario esecutivo del partito Nourenou Atchadé, secondo il quale "nessun casellario è stato ancora rilasciato, quando il termine ultimo per la presentazione delle candidature scade il 21 febbraio". Atchadé ha ricordato che "il Benin è sempre stato un buon allievo di democrazia": "la storia ricorderà chi contribuirà alla morte della nostra democrazia, un modello per l'Africa", ha aggiunto. (segue) (Res)