Benin: legislative, Corte costituzionale conferma esclusione candidati di opposizione (4)

- Il presidente beninese Patrice Talon ha sostenuto che le elezioni di aprile saranno l'occasione per “testare le riforme politiche che abbiamo avviato per migliorare il nostro sistema politico”. Nel settembre scorso il parlamento del Benin ha approvato il nuovo codice elettorale che prevede, tra le altre cose, l'abolizione della pena di morte, la costituzionalizzazione della Corte dei conti, il miglioramento della rappresentanza delle donne in parlamento e l'allineamento di tutti i mandati politici a cinque anni. Lo scorso ottobre il nuovo codice elettorale è stato convalidato dalla Corte costituzionale, che l’ha dichiarato conforme alla Costituzione nonostante una riserva espressa da alcuni suoi membri su quattro articoli, fra cui quelli che vietano la candidatura agli agenti della dogana e del corpo forestale che non si siano dimessi dall'incarico almeno un anno prima del voto. (Res)