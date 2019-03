Napoli: Borrelli (Verdi), soddisfatti per l'arresto dell'aggressore di viale Gramsci

- "Esprimiamo profonda soddisfazione per l'arresto" Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando l'arresto del responsabile dell'aggressione a un'anziana, consumatasi lo scorso gennaio in viale Gramsci a Napoli. "E rivolgiamo i nostri ringraziamenti - ha proseguito il consigliere - alle forze dell'ordine per aver assicurato alla giustizia un criminale colpevole di un gesto disumano. E' stato possibile risalire all'aggressore grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti della zona. Un'ulteriore conferma dell'utilità di questo sistema di sicurezza". "L'arresto - ha concluso Borrelli - testimonia l'importanza di denunciare ogni atto criminale. Le forze dell'ordine, con l'ausilio della cittadinanza, possono intercettare i criminali e assicurarli alla legge". Si è dichiarato soddisfatto anche Luigi Canta, figlio della donna aggredita: "Avremo un delinquente in meno per le nostre strade. Voglio rivolgere un particolare apprezzamento al lavoro delle forze dell'ordine che è stato impagabile. I carabinieri della stazione Chiaia-Posillipo hanno dimostrato efficienza, smentendo i luoghi comuni sull'inutilità delle denunce". "La notizia – ha concluso Canta – ha fatto piacere anche a mia madre. Quando ha saputo dell'arresto ha cambiato espressione, è come se avesse finalmente ritrovato sicurezza". (Ren)