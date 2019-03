Difesa: premier bulgaro Borisov, necessario incontro tra Nato e Russia

- E’ necessario lavorare per un incontro tra i rappresentanti di Nato e Russia per evitare una nuova “corsa agli armamenti”. Lo ha detto il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha preso parte al settimo forum globale di Baku nell'ambito della sua visita di lavoro di due giorni in Azerbaigian. "Sono convinto che dovremmo lavorare tutti per un incontro tra Nato e Russia, poiché i più anziani ricordano la mostruosa corsa alle armi nucleari", ha spiegato Borisov sottolineando che una corsa agli armamenti nuoce sempre al benessere sociale. Rispetto alla Brexit, Borisov ha affermato che l'Ue ha sempre cercato di ottenere un accordo e che la Commissione europea ha accettato di rivederlo. Il premier di Sofia ha aggiunto che ormai non c'è quasi nessuno che sia “ottimista” sull'argomento e se Londra uscirà dall'Ue senza un accordo questo interesserà milioni di persone. Borisov si è anche soffermato sulla presidenza bulgara dell'Ue, detenuta nel primo semestre del 2018, e sulla prospettiva europea dei Balcani occidentali e sul ruolo chiave della Bulgaria nel risolvere la disputa sul nome tra la Grecia e Macedonia del Nord firmando un trattato di buon vicinato con Skopje. (segue) (Bus)