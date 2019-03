Difesa: premier bulgaro Borisov, necessario incontro tra Nato e Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro ha anche parlato di due iniziative tenutesi durante la presidenza di turno bulgara: il forum Cina-Peco e la riunione ad alto livello Ue-Turchia. Il premier ha inoltre rilevato le sue eccellenti relazioni con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev. A margine del forum, Borisov ha incontrato il presidente moldavo Igor Dodon. Le due parti hanno discusso le relazioni economiche tra i paesi. Il primo ministro bulgaro ha affermato che la comunità bulgara in Moldova è la seconda più grande dopo quella dell'Ucraina e funge da ponte tra i due paesi. Borisov e Dodon hanno sottolineato l'importanza della cooperazione nel turismo tra Bulgaria e Moldavia. Nel 2017, 209mila turisti provenienti dalla Moldova hanno visitato la Bulgaria. Più tardi, Borisov e Aliyev hanno in programma un incontro per discutere la partecipazione dell'Azerbaigian al futuro hub del gas dei Balcani a cui la Bulgaria intende contribuire. (segue) (Bus)