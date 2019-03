Speciale difesa: India, leader opposizione Gandhi, verità su Rafale manderà in prigione premier Modi

- Rahul Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc, principale partito di opposizione) ha intensificato ieri l'attacco al primo ministro Narendra Modi dicendo che "andrà in prigione" se la verità nell'affare dei caccia francesi Dassault Rafale verrà allo scoperto. È quanto riferito dal quotidiano indiano "Hindustan Times". "La verità manderà in prigione il signor Narendra Modi", ha detto Gandhi durante la sua manifestazione nel Kanyakumari, nello Stato del Tamil Nadu. Gandhi ha affermato che il governo dell'Alleanza progressista unita (Upa) del Congresso ha deciso di assegnare il "più grande accordo di difesa al mondo" all'Hindustan Aeronautics Limited (Hal). (Inn)